2018-06-07T17:29:28+03:00
Политика

Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве

В аварии пострадали 13 военнослужащих
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Напомним, крупные учения НАТО и союзных американских войск проходят в июне в балтийских странах и ПольшеНапомним, крупные учения НАТО и союзных американских войск проходят в июне в балтийских странах и ПольшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Литве во время военных учений столкнулись четыре бронетранспортеров Североатлантического Альянса (НАТО). По предварительным данным, в результате аварии травмы получили тринадцать военнослужащих. Об этом рассказал представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.

Сообщается, что столкновение произошло Пренайском районе при движении бронеколонны к югу от Каунаса. По данным министерства обороны Литвы, в ДТП пострадали американские военные. Все они получили незначительные травмы, серьезных ранений удалось избежать.

Отмечается, что во время столкновения две из четырех машин «Страйкер» уцелели. Их решено было отправить на базу в пригород Казлу Руды, пишет ФАН.

Напомним, крупные учения НАТО и союзных американских войск проходят в июне в балтийских странах и Польше. В них принимают участие почти 12 тысяч солдат, четверть из которых — граждане США. Полторы тысячи единиц военной техники для маневров предоставила Германия, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине