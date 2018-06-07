Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве

СЕГОДНЯ 17:29 2018-06-07T17:29:28+03:00

Напомним, крупные учения НАТО и союзных американских войск проходят в июне в балтийских странах и Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Литве во время военных учений столкнулись четыре бронетранспортеров Североатлантического Альянса (НАТО). По предварительным данным, в результате аварии травмы получили тринадцать военнослужащих. Об этом рассказал представитель штаба обороны Литовской армии капитан Томас Пакальнишкис.

Сообщается, что столкновение произошло Пренайском районе при движении бронеколонны к югу от Каунаса. По данным министерства обороны Литвы, в ДТП пострадали американские военные. Все они получили незначительные травмы, серьезных ранений удалось избежать.

Отмечается, что во время столкновения две из четырех машин «Страйкер» уцелели. Их решено было отправить на базу в пригород Казлу Руды, пишет ФАН.

Напомним, крупные учения НАТО и союзных американских войск проходят в июне в балтийских странах и Польше. В них принимают участие почти 12 тысяч солдат, четверть из которых — граждане США. Полторы тысячи единиц военной техники для маневров предоставила Германия, передает телеканал «360».