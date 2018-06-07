2018-06-07T17:54:26+03:00
Наука

Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе

Ученые выяснили, что бодрящий напиток способствует активной мозговой деятельности
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ученые выявили необычное влияние кофе на человекаУченые выявили необычное влияние кофе на человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Американские ученые Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе провели ряд экспериментов и выяснили, что частое употребление кофе повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

Для проведения исследования были приглашены 72 молодых человека из числа местных студентов. Суть тестов сводилась к следующему: от участников требовалось дискутировать на определенные темы, предлагать идеи для решения проблем, поднимаемых в диспутах. При этом добровольцы были поделены на две группы: одна пила кофе после участия в диспуте, вторая – до.

Результаты оказались неожиданными и превзошли все ожидания. Как оказалось, кофеин, который содержится в бодрящем напитке, оказывал позитивное воздействие на интеллектуальную деятельность людей в коллективе, если был выпит до того, как ставились задачи, требующие основательного мозгового штурма.

Ученые заявили, что работоспособность и внимательность людей второй группы были более высокими по сравнению со первой группой – оценки, полученные «кофейным» коллективом, оказались в 1,4 раза выше, сообщает сайт «Дни.ру».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине