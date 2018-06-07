Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе

СЕГОДНЯ 17:54 2018-06-07T17:54:26+03:00

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Американские ученые Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе провели ряд экспериментов и выяснили, что частое употребление кофе повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

Для проведения исследования были приглашены 72 молодых человека из числа местных студентов. Суть тестов сводилась к следующему: от участников требовалось дискутировать на определенные темы, предлагать идеи для решения проблем, поднимаемых в диспутах. При этом добровольцы были поделены на две группы: одна пила кофе после участия в диспуте, вторая – до.

Результаты оказались неожиданными и превзошли все ожидания. Как оказалось, кофеин, который содержится в бодрящем напитке, оказывал позитивное воздействие на интеллектуальную деятельность людей в коллективе, если был выпит до того, как ставились задачи, требующие основательного мозгового штурма.

Ученые заявили, что работоспособность и внимательность людей второй группы были более высокими по сравнению со первой группой – оценки, полученные «кофейным» коллективом, оказались в 1,4 раза выше, сообщает сайт «Дни.ру».