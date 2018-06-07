2018-06-07T18:04:30+03:00
Общество

Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225

Стало известно, что в четверг, 7 июня, умер Виктор Толмачев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Конструктор Виктор Толмачев. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина ЛысцеваКонструктор Виктор Толмачев. Фото ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
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В четверг, 7 июня, умер Виктор Толмачев - советский и российский авиаконструктор, один из создателей самолётов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия". На момент смерти ему было 83 года.

О кончине конструктора сообщил генеральный директор Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина Алексей Рогозин. По его словам, мужчина скончался в результате борьбы с тяжелым заболеванием.

"Сегодня после тяжёлой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» Фото: facebook.com

Скончался один из создателей Ан-124 «Руслан»Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Виктор Толмачев с раннего детства увлекался авиацией и занимал призовые места в соревнованиях по авиамодельному спорту. В 1959 он с отличием закончил Харьковский авиационный институт, а через пять лет устроился на работу в КБ Антонов в качестве инженера-конструктора. Последние годы Толмачев числился техническим директором группы компаний ВОЛГА-ДНЕПР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что всего несколько дней назад была анонсирована возможность возобновления производства тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", но уже под другим названием.

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