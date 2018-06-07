Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте

СЕГОДНЯ 18:26 2018-06-07T18:26:28+03:00

В Британии членам палаты лордов запретили спать во время заседаний Фото: REUTERS

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Членам Палаты лордов британского парламента запретили дремать во время дебатов. Соответствующий документ распространили среди парламентариев, передает The Times.

Отмечается, что лордам необходимо придерживаться соответствующих правил поведения. Так, в последние месяцы поведение в верхней палате британского парламента не соответствовало стандартам. По информации СМИ, лорды позволяли себе громкие разговоры, крики, а также сон во время дебатов.

«В последние месяцы поведение в палате лордов не соответствовало тем стандартам, которых мы должны придерживаться», — подчеркивается в тексте документа.

Напомним, в феврале текущего года заместитель министра Великобритании по вопросам международного развития Майкл Бейтс опоздал на заседание палаты лордов. Политик подал прошение об отставке, но британский премьер-министр Тереза Мэй не приняла ее.