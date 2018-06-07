Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении

СЕГОДНЯ 18:43 2018-06-07T18:43:54+03:00

Документ подразумевает проведение досрочных выборов в Национальное собрание и изменение избирательного кодекса

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Национальное собрание Армении утвердило программу правительства премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующее решение было принято в ходе заседания парламента в четверг, 7 июня.

В поддержку программу высказались 62 депутата из 105. Необходимый минимум составлял 53 голоса.

Основными пунктами данного документа является проведение досрочных парламентских выборов и изменение избирательного кодекса в рамках обеспечения гарантированно прозрачных внеочередных выборов, передает ТАСС.

Напомним, что Пашинян был избран премьером Армении 8 мая 2018 года. Его назначение проходило на фоне массовых протестных митингов, лидером которых политик и являлся. Такие акции вынудили предыдущего главу правительства, экс-президента республики Сержа Саргсяна оставить свой пост.

Ранее сайт kp.ru с целью проведения открытых выборов и во избежание повторного голосования Пашинян пообещал создать единую систему отпечатков пальцев