2018-06-07T19:01:05+03:00
Политика

"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко

Президент России напомнил, что любая страна должна думать, прежде всего, об обеспечении безопасности журналистов и соблюдении их прав
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин назвал контрпродуктивной инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он подчеркнул, что власти любой страны, прежде всего, должны заботиться о соблюдении прав представителей СМИ и обеспечении безопасного осуществления их деятельности.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену. <...>Необходимо думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности, чтобы они не чувствовали на себе какое бы то ни было давление, обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, доступ граждан к свободной информации и обмену этой информацией", - добавил глава российского государства", - сказал глава государства после проведения "Прямой линии", онлайн-трансляцию которой можно посмотреть на сайте kp.ru.

Путин добавил, что никогда раньше не слышал о появившемся в СМИ списке "потенциальных жертв" организатора покушения на Бабченко и также узнал о нем от журналистов.

Напомним, что 29 мая официальные власти Украины сообщили о гибели российского военного корреспондента. Неизвестный якобы застрелил Бабченко в его собственной киевской квартире.

Однако уже на следующий день журналист появился перед своими коллегами целым и невредимым. Оказалось, что его убийство было инсценировано, чтобы дать спецслужбам возможность выйти на организатора преступления Бориса Германа и некого заказчика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Афганистана объявил о временном перемирии с талибами
В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины
ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍
Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"
Программа правительства Пашиняна была утверждена парламентом Армении
Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее
Британским лордам запретили дремать во время дебатов в парламенте
Турция отвергла американское требование не покупать у России ЗРС С-400
Умер Виктор Толмачев - один из создателей самолетов Ан-124 и Ан-225
Раскрыт неожиданный эффект от употребления кофе
Четыре бронемашины НАТО столкнулись в Литве
В Верховной Раде Украины заявили о потере контроля над Одессой
Украина намерена снять ограничения на прямые поставки оружия в страну
Швеция одобрила строительство Северного потока-2 в своей части Балтийского моря
Путин: мы в состоянии осуществить прорыв, если будем вместе
"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции
Аваков: операция по возвращению Донбасса должна быть полицейской
Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на «ты», и о своем преемнике
Путин пообещал помочь с получением российского гражданства пострадавшей в Алеппо женщине