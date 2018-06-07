"Контрпродуктивно": Путин высказался об инсценировке убийства Бабченко

СЕГОДНЯ 19:01 2018-06-07T19:01:05+03:00

Президент России напомнил, что любая страна должна думать, прежде всего, об обеспечении безопасности журналистов и соблюдении их прав

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Президент РФ Владимир Путин назвал контрпродуктивной инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он подчеркнул, что власти любой страны, прежде всего, должны заботиться о соблюдении прав представителей СМИ и обеспечении безопасного осуществления их деятельности.

"Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену. <...>Необходимо думать о том, чтобы обеспечить безопасность журналистов и их деятельности, чтобы они не чувствовали на себе какое бы то ни было давление, обеспечить безусловное право журналистов на свою профессиональную деятельность, доступ граждан к свободной информации и обмену этой информацией", - добавил глава российского государства", - сказал глава государства после проведения "Прямой линии", онлайн-трансляцию которой можно посмотреть на сайте kp.ru.

Путин добавил, что никогда раньше не слышал о появившемся в СМИ списке "потенциальных жертв" организатора покушения на Бабченко и также узнал о нем от журналистов.

Напомним, что 29 мая официальные власти Украины сообщили о гибели российского военного корреспондента. Неизвестный якобы застрелил Бабченко в его собственной киевской квартире.

Однако уже на следующий день журналист появился перед своими коллегами целым и невредимым. Оказалось, что его убийство было инсценировано, чтобы дать спецслужбам возможность выйти на организатора преступления Бориса Германа и некого заказчика.