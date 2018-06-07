Макрон надеется отговорить Трампа от ведения "торговых войн"

СЕГОДНЯ 19:16 2018-06-07T19:16:44+03:00

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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует убедить своего американского коллегу Дональда Трампа в необходимости налаживания торговых отношений между странами. Такая возможность будет предоставлена политику в пятницу, 8 мая, во время саммита "Большой семерки", который пройдет в канадском городе Ла Мальбе.

"Вместе с канадским коллегой (премьер-министром Джастином Трюдо) мы будем стараться убедить Дональда Трампа вернуться к нормальным торговым отношениям. <...> Между союзниками не должно быть торговых войн", - подчеркнул Макрон.

По его мнению, введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий, контрпродуктивны, и европейские страны продолжат защищать свои интересы в сложившихся экономических условиях. Речь идет, в частности, об увеличении эффективности деятельности Всемирной торговой организации, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что французский лидер выдвинул президенту США условия для подписания итоговой декларации G7. Так заключение соглашение будет возможно в случае, если сторонам удастся достигнуть прогресса по вопросам пошлин, иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату.