2018-06-07T19:30:29+03:00
Экономика

ФАС возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин‍

Также ведомство вынесло семь предупреждений о нарушении антимонопольного законодательства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФАС возбудила дела из-за роста цен на бензин‍ФАС возбудила дела из-за роста цен на бензин‍Фото: Иван МАКЕЕВ
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Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин в ряде регионов и усилила контроль за ситуацией. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время ФАС выдано семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке", - сообщили в службе.

Там также рассказали, что сейчас ведется постоянный ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен, результаты которого в оперативном режиме докладываются курирующему вице-премьеру Дмитрию Козаку, передает ТАСС.

Напомним, что ранее во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с резким подорожанием топлива "неправильной". Он подчеркнул, что к этому привело регулирование в сфере энергоресурсов, спровоцировавшее вывоз сырой нефти за границу.

Глава государства также пообещал, что правительство и ФАС впредь будут строго следить за стоимостью нефтепродуктов и пригрозил компаниям повышением экспортной пошлины на вывоз "черного золота", передает сайт kp.ru.

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