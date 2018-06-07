В МВФ обеспокоены отставкой главы Минфина Украины

СЕГОДНЯ 19:44 2018-06-07T19:44:51+03:00

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Международный валютный фонд обеспокоен кадровыми изменениями в министерстве финансов Украины. Речь идет, в частности, об отставке главы ведомства Александра Данилюка. Такое заявление сделал представитель МВФ Джерри Райс.

"Мы не комментируем кадровые вопросы, но выражаем обеспокоенность по поводу возможного изменения институционной роли министерства финансов. Министерство финансов должно сохранять, на наш взгляд, свою центральную и решающую роль в налогово-бюджетной политике [после отставки]", - сказал он.

Райс подчеркнул, что Данилюк был убежденным сторонником реформ и важным партнером для фонда в плане обсуждения экономической ситуации на Украине, передает ТАСС.

Напомним, что в четверг, 7 июня, Верховная Рада большинством голосов сняла главу Минфина с должности. Инициатором рассмотрения данного вопроса стал премьер-министр страны Владимир Гройсман, который обвинил политика в провоцировании конфликта в правительстве и распространении искаженных сведений, сообщает сайт kp.ru.