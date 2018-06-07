2018-06-07T20:39:05+03:00
Общество

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в соцсетях: зафиксировано более 820 тысяч сообщений

Активнее всего "Прямую линию" с президентом России обсуждали жители Москвы и Санкт-Петербурга
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России в прямом эфире ответил на самые волнующие вопросыПрезидент России в прямом эфире ответил на самые волнующие вопросыФото: REUTERS
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В четверг, 7 июня, состоялась ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая стала уже традиционный. Данное мероприятие проводилось в 16-й раз и длилось 4 часа 20 минут. Президент России в прямом эфире ответил на самые волнующие вопросы, касающиеся различных сфер нашей жизни.

Следить за общением главы государства с россиянами можно было не только по телевизору, но и в интернете. Так, многие пользователи социальных сетей активно обсуждали происходящее в зале.

Активнее всего "Прямую линию" с президентом России обсуждали жители Москвы и Санкт-Петербурга

Активнее всего "Прямую линию" с президентом России обсуждали жители Москвы и Санкт-Петербурга

По данным сервиса snwall.com, всего за время эфира было опубликовано около 820 тысяч сообщений с упоминанием "Прямой линии". Треть из них были размещены в "Одноклассниках", еще 26% - во "ВКонтакте" и 17% — в Twitter. Активнее всего в обсуждении участвовали жители Москвы (33,5 тысяч сообщений), Санкт-Петербурга (почти 21 тысяча) и Республики Татарстан (8,4 тысячи).

Кроме того, многие блогеры решили поучаствовать в соревновании на лучший авторский репортаж, посвященной "Прямой линии" с президентом. Таким образом была продолжена прошлогодняя традиция. Все материалы размещались в социальных сетях с хештегом #смотрюлинию, и лучший контент в этот раз предоставила посол ФИФА Чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырева. Ее пост в Instagram набрал более 45 тысяч лайков.

lopyrevavikalopyrevavika
Я все ещё в командировке, но сегодня специально проснулась пораньше, чтобы посмотреть #прямаялиния с Владимиром Путиным. Хорошо, что не забыли про футбол. Спасибо Президенту за поддержку спорта и огромную работу по подготовке Чемпионата мира! #смотрюлинию
59862 отметок «Нравится»327 комментариевInstagram

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