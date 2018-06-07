Минфин предложил повысить экспортные пошлины на топливо до 90%

7 Июнь 21:13 2018-06-07T21:13:40+03:00

Соответствующий закон будет внесен в правительство уже в пятницу, 8 июня

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Министерство финансов России в пятницу, 8 июня, внесет в правительство законопроект, который предлагает наделить кабмин правом на ввод экспортных пошлин на топливо. При этом предельные ставки данного денежного сборы могут быть повышены до 90%. Такое заявление сделал директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

"Для оперативного реагирования на изменение цен на топливо на внутреннем рынке Минфин завтра внесет в правительство законопроект, в котором будут установлены предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты", - сказал он.

По словам Сазонова, повышение сборов будет касаться как бензина, так и керосина с дизельным топливом. Нефтяные компании могут столкнуться с данными пошлинами в случае несоблюдения принятых обязательств по поддержанию оптовых цен на уровне, который необходим для "замораживания" действующих розничных цен.

В таком случае правительство вынуждено будет стабилизировать ситуацию на рынке и привести механизм повышения предельной ставки в действие, сообщает ТАСС.

Напомним, что накануне во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин поручил кабмину и Федеральной антимонопольной службе строго следить за стоимостью топлива и пригрозил нефтяным компаниям увеличением экспортной пошлины.

Министр энергетики Александр Новак тогда подчеркнул, что в ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект о повышении экспортной пошлины на вывоз нефти, а вице-премьер Дмитрий Козак заявил о готовности внести его в Госдуму уже на следующий день. Он также выразил надежду на то, что применять новый механизм не придется.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что ФАС уже возбудила несколько дел по факту повышения цен на бензин в регионах. Кроме того, было выдано семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства.