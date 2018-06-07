"На удивление жестко": Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос про Донбасс

7 Июнь 21:56 2018-06-07T22:15:33+03:00

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Российский писатель Захар Прилепин назвал жестким ответ президента России Владимира Путина на его вопрос, заданный во время "Прямой линии", которая состоялась в четверг. 7 июня.

"Владимир Владимирович ответил на удивление жестко. Со своей фирменной улыбкой, спокойно, но произнес вещи, которые крайне симптоматичны для украинской власти. В частности, он сказал, что в случае наступления Украина имеет шанс лишиться своей государственности", - заявил Прилепин в эфире Радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654730" frameborder="0"></iframe> Прилепин об ответе Путина на вопрос о Донбассе.

Писатель также оценил поддержку, оказанную президентом жителям юго-востока незалежной.

"Помимо прочего он поддержал народ Донбасса, сказал, что народ Донбасса не запугать, что они совершили свой выбор, и что Киев сам ухудшает ситуацию от месяца к месяцу от года к году и в связи с выборами президента и выборами в Раду входит уже в состояние некоего безумия", - подчеркнул публицист.

По его словам, прозвучавшие далее вещи относительно исполнения Минских соглашений в данном случае были уже второстепенны, поскольку главная мысль послания Путина заключалась в другом.

"По сути Порошенко был передан прямой, четкий и жесткий "Привет". Примерно такой же, как в свое время был передан господину Саакашвили накануне войны 08.08.08. Мне кажется, здесь в чем-то схожая ситуация, хотя, возможно, я ошибаюсь", - подытожил Прилепин.

Напомним, что Прилепин прислал на "Прямую линию с Владимиром Путиным" видеоролик, в котором высказал подозрения о намерениях Киева "воспользоваться" Чемпионатом мира по футболу - 2018 для наступления на Донбасс.

В ответ президент России выразил надежду на то, что до таких "провокаций" дело не дойдет, поскольку они будут иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности, а наша страна продолжит оказывать помощь обеим непризнанным республикам - Донецкой и Луганской.