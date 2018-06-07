Путин высказал свое мнение о скандале вокруг депутата Слуцкого

7 Июнь 22:25 2018-06-07T22:25:53+03:00

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Президент России Владимир Путин признался, что не слышал о скандале с обвиненным в приставаниях депутате Леониде Слуцком, но имеет на этот счет свое мнение. Такое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами по итогам "Прямой линии".

"Мы видим, сейчас развертывают целые процессы в западных странах, в Голливуде, поднимают случаи десяти-, тридцатилетней давности. Возникает вопрос: а почему это сейчас только делается? Почему не десять лет назад, когда событие якобы состоялось?", - задался вопросом президент.

Напомним, что многие голливудские звезды начали называть себя жертвами домогательств после того, как несколько актрис обвинили в приставаниях известного продюсера Харви Вайнштейна. Именно об этом сексуальном скандале упомянул глава государства.

"Во-вторых, я не считаю, что мы должны превращать все это в какую-то кампанию. И в-третьих, в любой цивилизованной стране есть законом предусмотренный порядок рассмотрения конфликтов подобных. Это суд, правоохранительные органы. Думаю, именно там и должно разбираться это", - подытожил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце февраля - начале марта этого года заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук публично обвинили Слуцкого в домогательствах, однако думская комиссия по этике не усмотрела в его поведении никаких нарушений.