2018-06-07T22:39:21+03:00
Политика

Порошенко будет приглашен на июльский саммит НАТО

Между тем, формат участия президента Украины в мероприятии пока не определен
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Члены НАТО намерены пригласить президента Украины Петра Порошенко на саммит североатлантического альянса, который состоится в июле этого года. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

"Президент Украины Пётр Порошенко будет приглашён на саммит НАТО в июле", — сказал он, подчеркнув, что формат участия политика в мероприятии пока не определен.

Напомним, что еще в прошлом году Киев хотел провести совместный саммит с альянсом, но Венгрия наложила вето на соответствующее предложение. В результате осуществление задумки Украины стало невозможно, поскольку для созыва необходимо единогласное решение стран-членов НАТО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте 2017-го Будапешт пообещал продолжать блокировать участие Порошенко в летнем саммите альянса в случае, если Киев не откажется от скандального закона "Об образовании", который нарушает права национальных меньшинств.

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