Порошенко будет приглашен на июльский саммит НАТО
Члены НАТО намерены пригласить президента Украины Петра Порошенко на саммит североатлантического альянса, который состоится в июле этого года. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
"Президент Украины Пётр Порошенко будет приглашён на саммит НАТО в июле", — сказал он, подчеркнув, что формат участия политика в мероприятии пока не определен.
Напомним, что еще в прошлом году Киев хотел провести совместный саммит с альянсом, но Венгрия наложила вето на соответствующее предложение. В результате осуществление задумки Украины стало невозможно, поскольку для созыва необходимо единогласное решение стран-членов НАТО.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте 2017-го Будапешт пообещал продолжать блокировать участие Порошенко в летнем саммите альянса в случае, если Киев не откажется от скандального закона "Об образовании", который нарушает права национальных меньшинств.