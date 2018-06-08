Автор фильмов о допинге в российском спорте получил высшую награду ФРГ

СЕГОДНЯ 00:01 2018-06-08T00:11:44+03:00

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Фильмы о применении допинга в российском спорте принесли их автору, немецкому журналисту Хайо Зеппельту признательность правительства Германии и орден «За заслуги перед ФРГ». Высшую награду страны «разоблачителю» 7 июня вручил лично президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Где государство становится допинг-преступником, там отважные журналисты могут отличиться тем, что своими расследованиями раскрывают обман, называют виновников и требуют соблюдения правил», - сказал глава государства.

Также награду вручили бывшему руководителю института биохимии при Высшей спортивной школе в Кельне Вильгельму Шенцеру, передает Deutsche Welle.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что телеканал ARD с 2014 года выпустил серию документальных фильмов и сюжетов Зеппельта, в которых утверждается о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Это послужило поводом Всемирному антидопинговому агентству (WADA) начать расследование и, в итоге, лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Наши спортсмены были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что ни автор расследования, ни его главный "информатор" Родченков - так и не смогли предоставить неопровержимых доказательств применения допинга в российском спорте, и тем болле участия в этом государства. Более того, сам Родченков на допросе в Спортивном Арбитражном суде в апреле 2018 года признался, что никогда не давал российским спортсменам допинг и не видел, чтобы они его употребляли.

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