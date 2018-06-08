2018-06-08T01:50:01+03:00
Экономика

«Газпром» обжаловал арест своего имущества «Нафтогазом» в суде Швейцарии

Аналогичную жалобу компания направит позже в суд Нидерландов
Юлия ДИВЕЕВА
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«Газпром» обжалует действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах«Газпром» обжалует действия судебных приставов в Швейцарии и НидерландахФото: Олег ЗОЛОТО
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В суд Швейцарии 7 июня поступила жалоба от российского «Газпрома» на действия судебных приставов, арестовавших имущество компании по требованию украинского «Нафтогаза». В ближайшее время аналогичная жалоба будет направлена в суд Нидерландов.

Как пояснили в «Газпроме», компания требует предоставить полный доступ к материалам дела, а также обжаловать действия судебных приставов. В сообщении сказано, что официального уведомления в рамках процедуры принудительного исполнения в Швейцарии решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года компания не получала.

Ранее в четверг в «Газпроме» отметили, что пока не может подтвердить информацию об аресте своих активов в Европе по требованию «Нафтогаза», передает ТАСС.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне голландские власти удовлетворили ходатайство "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома" и его дочерних предприятий в Нидерландах.

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