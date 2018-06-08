2018-06-08T04:08:02+03:00
Политика

Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких торговых пошлинах для США

Президент США намерен обсудить эту проблему с главами стран на полях G7
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с главой Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо слишком высокие торговые пошлины, которые их страны устанавливают для Соединенных Штатов. Об этом хозяин Белого дома сообщил в своем Twitter.

«Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они облагают США огромными пошлинами и создают неденежные барьеры. Торговый профицит ЕС с США составляет 151 млрд долларов, и Канада допускает фермеров и других. С нетерпением жду встречи с ними завтра», - написал глава государства.

Твит Дональда Трампа Фото: СОЦСЕТИ

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Он отметил, что Трюдо возмущен новой торговой политикой Вашингтона после многолетних устоявшихся отношений между США и Канадой, но премьер не объясняет, почему в его стране с американских молочных продуктов взимают до 300% пошлин, передает ТАСС.

«А это вредит нашим фермерам, убивая наше сельское хозяйство!», - подчеркнул Трамп.

Твит Дональда Трампа Фото: СОЦСЕТИ

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, американский президент 8 и 9 июня примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет в канадском Ла Мальбе в провинции Квебек. На саммит приедут лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Как ранее писал сайт kp.ru, ва Белом доме сооьбщили, что запланированы двустлронние встречи Трампа с Трюдо и Макроном на полях саммита.

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