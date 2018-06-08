В Турции могут отменить режим ЧП после досрочных выборов

СЕГОДНЯ 04:42 2018-06-08T04:42:35+03:00

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Режим чрезвычайного положения в Турции может быть снят после завершения досрочных президентских и парламентских выборов, которые состоятся 24 июня. Об этом сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«После выборов может сложиться ситуация, при которой станет возможна отмена режима ЧП», - сказал он.

Ранее турецкие власти шесть раз продлевали режим чрезвычайного положения после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. В стране до сих пор действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий. Кроме того у силовиков сохраняются широкие права для поддержания безопасности, и повышены все меры по защите страны и граждан от различных угроз, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 17 апреля совет министров Турции решил продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Постановление вступило в силу 19 апреля – в день истечения предыдушего документа.