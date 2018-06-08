2018-06-08T05:22:15+03:00
Политика

Киселев: Вышинскому создают образ комиссара с наганом

СБУ сообщило об обнаруженных $200 тысячах и пистолете в сейфе главы РИА Новости Украина
Юлия ДИВЕЕВА
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Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий КиселевГендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев
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Главе портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому спецслужбы республики создают образ комиссара с наганом. Так гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал сообщение СБУ о том, что у журналиста нашли более 200 тысяч долларов и «предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906».

«Вышинскому создают образ комиссара с наганом. Россия точно не вооружает журналистов», — сказал он в интервью РИА Новости

В четверг Служба безопасности Украины заявила, обыскала бенковскую ячейку Вышинского где обнаружила деньги, оружие и договор с МИА «Россия сегодня».

Как сообщал сайт «КП», Вышинский 4 июня подал прошение президенту Украины Петру Порошенко на отказ от украинского гражданства.

Жкрналиста задержали в Киеве 15 мая, одновременно сотрудники СБУ провели обыски в офисах и пресс-центре «РИА Новости Украина». Вышинского обвинили в госизменеи этапировали в Херсон. Там суд поместил Вышинского под арест на два месяца без права выхода под залог.

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