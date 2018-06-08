Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 109 человек

СЕГОДНЯ 05:56 2018-06-08T05:56:24+03:00

В Гватемале продолжаются поиски почти 200 пропавших без вести во время извержения вулкана Фуэго Фото: REUTERS

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По последним данным в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли 109 человек. Эту информацию подтвердили местные власти.

По их мнению, список жертв может еще увеличится, поскольку на данный момент около 200 человек числятся пропавшими без вести. Сейчас спасатели приостановили поисковые работы из-за неблагоприятных погодных условий, передает Associatеd Press.

Как пояснил представитель национальной полиции Пабло Кастильо, накануне прошел сильный дождь, есть вероятность схода селей и оползней. Кроме того, спасатели могут получить ожоги от неостывшего вулканического пепла.

Чиновники также отмечают, что после извержения прошло уже 72 часа и вероятность найти живых людей под обломками крайне мала. Однако многие родственники пропавших без вести ведут поиск самостоятельно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, к утру 7 июня было подтверждено 99 смертей в результате стихии. Извержение Фуэго началось 3 июня.