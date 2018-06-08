2018-06-08T07:00:12+03:00
Общество

Около 10 тысяч многодетных семей смогут взять ипотеку под 6%

На расширение программы потребуется около 9 млрд рублей
Юлия ДИВЕЕВА
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Многодетным семьям снизят ставки по ипотекеМногодетным семьям снизят ставки по ипотекеФото: Евгения ГУСЕВА
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Не менее 10 тысяч российских многодетных семей смогут воспользоваться расширением программы льготного ипотечного кредитования, о которой рассказал президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии». Об этом сообщили в аналитическом центре единого института развития в жилищной сфере ДОМ.рф.

«По нашим оценкам, при изменении условий программы, количество многодетных семей, которые могут принять в ней участие, составит не менее 10 тысяч», - говорится в сообщении агентства.

По данным центра, на сегодня в России около 1,5 миллиона многодетных семей, из которых около 100 тысяч выплачивают ипотеку. Еще 900 тысяч семей остро нуждаются в улучшении своих жилищных условий, передает ТАСС.

Путин в ходе «Прямой линии» отметил, что расширение программы на семьи, в которых родится четвертый ребенок, обойдется бюджету примерно в девять миллиардов рублей. В центре уверены, что этих средств хватит для реализации программы.

Как писал сайт kp.ru, к президенту обратилась многодетная семья из Ивановской области, которая выплачивает ипотеку под 13%. Глава семьи отметил, что не может воспользоваться постановлением правительства о субсидировании ипотечной ставки, поскольку имеет троих детей, а документ предусматривает снижение ставки для семей, в которых рождается второй ребенок.

Владимир Путин согласился, что постановление нужно поправить. Он также напомнил, что в послании Федеральному собранию говорил, что необходимо стремиться к ставке по ипотеке в 7%.

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