Александр Овечкин назван самым ценным игроком Кубка Стэнли

СЕГОДНЯ 07:02 2018-06-08T07:02:44+03:00

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Россиянин Александр Овечкин впервые в своей карьере получил "Конн Смайт Трофи". Этот титул дается самому ценному игроку в плей-офф НХЛ, где уже непосредственно разыгрывается Кубок Стэнли. Решающий матч финальной серии состоялся в ночь с четверга на пятницу. "Вашингтон" выиграл в гостях у "Вегаса" со счетом 4:3. После этого счет в серии стал 4:1.

Овечкин - второй русский, получивший этот почетный трофей. Ранее этот титул в 2009 году выиграл форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин. А за всю историю НХЛ больше всего раз этот титул выигрывал вратарь Патрик Руа.