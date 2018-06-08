2018-06-08T07:35:37+03:00
Наука

Эрдоган рассказал о планах Турции послать в космос своего астронавта

Анкара намерена потратить на эту программу около 6 млрд долларов
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Правительство Турции намерено отправить в космос своего астронавта. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с активистами молодежных организаций в Анкаре.

«Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта», - сказал Эрдоган.

При этом глава государства не озвучил конкретных сроков осуществления этих планов, пишет сайт Hurriet.

Отметим, что в конце мая азербайджанское агентство Trend сообщал о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. По данным источников в правительстве страны, на реализацию этого проекта Анкара намерена потратить около шести миллиардов долларов.

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