Эрдоган рассказал о планах Турции послать в космос своего астронавта

СЕГОДНЯ 07:35 2018-06-08T07:35:37+03:00

Анкара намерена потратить на эту программу около 6 млрд долларов

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Правительство Турции намерено отправить в космос своего астронавта. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с активистами молодежных организаций в Анкаре.

«Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта», - сказал Эрдоган.

При этом глава государства не озвучил конкретных сроков осуществления этих планов, пишет сайт Hurriet.

Отметим, что в конце мая азербайджанское агентство Trend сообщал о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. По данным источников в правительстве страны, на реализацию этого проекта Анкара намерена потратить около шести миллиардов долларов.