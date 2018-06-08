2018-06-08T07:54:43+03:00
Общество

Испании передали потерянную семь лет назад копию письма Колумба

В 2001 году из европейских библиотек было похищено несколько копий оригинального письма Колумба об открытии Америки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Потерянная семь лет назад копия письма Колумба вернулась в ИспаниюПотерянная семь лет назад копия письма Колумба вернулась в ИспаниюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Испании передали потерянную семь лет назад копию письма Христофора Колумба об открытии Америки.

Несколько копий оригинального письма мореплавателя, написанных в XV веке, были похищены из европейских библиотек в 2001 году. Властям Испании вернула документ иммиграционная и таможенная полиция США, сообщается на сайте ведомства.

Следствие выяснило, что украденную из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне копию продали за 600 тысяч евро, а позже перепродали за около 900 тысяч долларов. Последний владелец самостоятельно решил передать документ властям США.

Напомним, ранее на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму в 751,5 тысяч долларов продали копию письма Колумба об открытии Америки с шестью иллюстрациями. Послание было адресовано главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу, оно было переведено на латынь Леонардо Ди Коско.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В России количество страдающих алкоголизмом снизилось в два раза
Макрон допустил подписание итогового документа G7 без США
Макрон допустил подписание итогового документа G7 без США
SMS-оповещения для иностранцев об ураганах и дождях переведут на английский в дни ЧМ-2018
Путин прибыл в Пекин на переговоры с руководством Китая
В «Ростехе» рассказали о работе над боевой машиной «Терминатор-3»
СМИ сообщили, что Трамп устал от «учительского» тона Мэй
Депутат Верховной Рады признал, что Киев теряет контроль над Одессой
В США призвали перенести награждение победителей ЧМ-2018 за пределы России
В Тюменской области открылся аквапарк «ЛетоЛето»
В Квебеке прошло шествие антиглобалистов в преддверии саммита G7
МВФ и Аргентина договорились о выделении кредита в 50 миллиардов долларов
В Лондоне опасаются за безопасность британских болельщиков на ЧМ-2018
Эрдоган рассказал о планах Турции послать в космос своего астронавта
Погода в Москве на 8 июня 2018 года: ожидается до 17 градусов тепла
Александр Овечкин назван самым ценным игроком Кубка Стэнли
Около 10 тысяч многодетных семей смогут взять ипотеку под 6%
Овечкин, Кузнецов и Орлов стали обладателями Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз»
Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 109 человек
Киселев: Вышинскому создают образ комиссара с наганом
В Турции могут отменить режим ЧП после досрочных выборов
Трамп обвинил Францию и Канаду в высоких торговых пошлинах для США