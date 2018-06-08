Испании передали потерянную семь лет назад копию письма Колумба

СЕГОДНЯ 07:54 2018-06-08T07:54:43+03:00

Потерянная семь лет назад копия письма Колумба вернулась в Испанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2001 году из европейских библиотек было похищено несколько копий оригинального письма Колумба об открытии Америки

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Испании передали потерянную семь лет назад копию письма Христофора Колумба об открытии Америки.

Несколько копий оригинального письма мореплавателя, написанных в XV веке, были похищены из европейских библиотек в 2001 году. Властям Испании вернула документ иммиграционная и таможенная полиция США, сообщается на сайте ведомства.

Следствие выяснило, что украденную из Национальной библиотеки Каталонии в Барселоне копию продали за 600 тысяч евро, а позже перепродали за около 900 тысяч долларов. Последний владелец самостоятельно решил передать документ властям США.

Напомним, ранее на аукционе в Нью-Йорке за рекордную сумму в 751,5 тысяч долларов продали копию письма Колумба об открытии Америки с шестью иллюстрациями. Послание было адресовано главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу, оно было переведено на латынь Леонардо Ди Коско.