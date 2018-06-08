2018-06-08T08:26:33+03:00
В мире

МВФ и Аргентина договорились о выделении кредита в 50 миллиардов долларов

Средства будут получены в течение трех лет
Екатерина БОЛГОВА
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Министр экономики Аргентины Николас ДуховнеМинистр экономики Аргентины Николас ДуховнеФото: REUTERS
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Международный валютный фонд (МВФ) и власти Аргентины договорились о выделении стране кредита в размере 50 миллиардов долларов. Как сообщается в пресс-релизе организации, средства будут переведены в течение трех лет.

Напомним, президент Аргентины Маурисио Макри в начале мая заявил, что власти страны обратились к МВФ с просьбой предоставить кредит. Он отметил, что это вызвано ухудшением внешнеэкономических условий, увеличением ставок и нефтяных цен. По словам президента, Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования из-за больших государственных расходов.

Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, что условия предоставления кредита "стенд-бай" подразумевают, что в следующем году инфляция составит 17%, в 2020 году — 13%, а в 2021 году — 9%.

"Мы уверены, что (экономика) Аргентины продолжит расти в этом году и в следующем, снижая свой дефицит, наш рост будет меньше (прогнозируемого), и будет немного больше инфляции", — сказал Духовне, передает Reuters.

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