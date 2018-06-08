2018-06-08T09:30:35+03:00
В мире

В США призвали перенести награждение победителей ЧМ-2018 за пределы России

С таким призывом к ФИФА обратила Хельсинкская комиссия при американском правительстве
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Чемпионат мира-2018 по футболу стартует 14 июня в РоссииЧемпионат мира-2018 по футболу стартует 14 июня в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За океаном продолжают изо всех сил стараться, если уж и не заставить ФИФА перенести ЧМ-2018 по футболу из России в какую-нибудь другую страну, то хоть чем-нибудь насолить Москве. Накануне в США выступили с инициативой предложить Международной футбольной организации провести церемонию награждения победителей и призеров чемпионата мира «за пределами России».

С подобным призывом выступили члены Хельсинкской комиссии, которая действует при федеральном правительстве США.

«В идеале ФИФА следовало бы организовать церемонию вручения Кубка мира на нейтральной территории за пределами России», — приводится в докладе о предстоящем Чемпионате мира по футболу, подготовленном членами комиссии.

В тоже время, представители комиссии констатировали в своем докладе, что не смотря на все попытки Соединенных Штатов повлиять на перенос мундиаля из России в другое место, ни одна из них не увенчалась успехом.

«Добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения Чемпионата мира по футболу-2018 другую страну, на столь позднем этапе не остаётся практически никаких шансов такого исхода. Несмотря на усилия ряда американских чиновников», — приводит выдержки из доклада RT.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Победитель турнира определится по итогам 64 матчей, которые пройдут в 11 российских городах. За звание лучшей футбольной команды планеты поборются спортсмены 32 сборных. Открытие турнира пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Стоит отметить, что именно в Москве 13 июня будет официально названа страна-организатор ЧМ-2026. И среди двух заявок - Марокко и коллективная от Мексики, Канады и США.

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