Депутат Верховной Рады признал, что Киев теряет контроль над Одессой

СЕГОДНЯ 09:34 2018-06-08T09:34:39+03:00

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В Верховной Раде призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова предпринять срочные меры в связи с тем, что Киев теряет контроль над ситуацией в Одессе.

Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Facebook депутат Игорь Луценко.

Парламентарий посетовал на то, что в Одессе местные власти во главе с мэром Георгием Труханом устроили «настоящий террор против антироссийских активистов». И он уже приобретает «невиданные масштабы».

«Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», - написал Луценко.

Депутат подчеркнул ,что, в частности, городские власти поддерживают различные пророссийские акции и помогают финансово местным антиукраинским организациям.

Луценко попросил Турчинова в кратчайшие сроки провести заседание СНБО по ситуации в Одессе, так как потеря контроля над «третьим по величине, исторически украинским городом» несет непосредственную угрозу национальным интересам страны.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Киеве сетуют на потерю государственности в отдельных регионах. В конце мая постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что страна теряет рычаги влияния на юго-восточные территории.

В частности, чиновник пожаловался на бардак, который царит на юге Херсонской области, где в ряде районов, например, в Геническом, есть «признаки потери государственного управления».

Ответственность за это, по мнению Бабина, лежит на поддерживаемых извне «пророссийских элементах», которые якобы засылают в Херсонскую область для раскачивания ситуации.