2018-06-08T09:51:12+03:00
В мире

СМИ сообщили, что Трамп устал от «учительского» тона Мэй

Отмечается, что президент США отказался встречаться с британским премьером на G7
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд ТрампПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп отказался от встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите "Большой семерки" в канадском Квебеке.

Как сообщает газета Telegraph со ссылкой источник в британском правительстве, это связано с неприязненным отношением Трампа к Мэй.

По информации представителя окружении президента США, он устал от "учительского" тона британского премьера.

"Без обид, но она практически как школьная учительница, не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях", — сказал источник издания, присутствовавший на встречах Трампа и Мэй.

Отмечается, что Трампа рассердил подход Мэй, когда во время их телефонного разговора она не стала обсуждать общие вопросы, а сразу углубилась в политические тонкости. По другим данным, Трампа также раздражают частые просьбы премьера Британии, которые похожи на стремление получить выгоду от отношений с Вашингтоном.

Напомним, саммит G7 проходит 8-9 июня в канадской провинции Квебек, в курортном городе Ла-Мальбе.

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