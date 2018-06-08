В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре и грозе

СЕГОДНЯ 12:36 2018-06-08T12:36:15+03:00

С начала недели в Москве действует объявленный желтый уровень погодной опасности

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В Москве и по области в пятницу, 8 июня, ожидаются серьезное ухудшение погоды. Пройдут сильные дожди. Местами с грозами. Кроме того, возможно усиление ветра, местами до порывистого.

С таким предупреждением к москвичам и гостям столицы обратились в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет 8 июня в течение дня в городе Москве облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, – сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети Twitter.

Как следует из информационного сообщения, распространенного ведомством, ветер в городе будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе же его порывы будут достигать и вовсе 14-19 метров в секунду.

В МЧС предупредили жителей столичного региона о необходимости соблюдать максимальную осторожность при нахождении на улице. В водителей попросили по возможности отказаться от использования личного автотранспорта и пересесть на общественный.

По прогнозам метеорологов, в пятницу, 8 июня, на территории Москвы и области ожидаются сильный ветер и грозы. Температура воздуха в Москве составит около 17 градусов, а на территории области – от 14 до 19 градусов по Цельсию. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. С начала недели в Москве действует объявленный желтый уровень погодной опасности.