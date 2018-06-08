2018-06-08T10:45:32+03:00
Общество

SMS-оповещения для иностранцев об ураганах и дождях переведут на английский в дни ЧМ-2018

С соответствующей инициативой выступило Минкомсвязи
Евгений ЧЕРНЕНКО
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СМС об ухудшении погоды для иностранных туристов переведут на английский языкСМС об ухудшении погоды для иностранных туристов переведут на английский языкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МЧС будет предупреждать иностранных туристов, приехавших на Чемпионат мира по футболу-2018, об ухудшении погодных условий, ливнях, грозах, усилении ветра или урагане на английском языке. Подобный вопрос сейчас прорабатывают в Минкомсвязи.

Информацию зарубежные фанаты будут получать посредством смс-доставки. В ведомстве уточнили, что особых проблем с рассылкой уведомлений возникнуть не должно.

В свою очередь, в Росгидромете сообщили, что информацию о погоде МЧС получает от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после чего ведомство направляет эти данные сотовым операторам для рассылки абонентам.

По заверениям гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, настроить смс-оповещения для зарубежных гостей будет совершенно несложно. После прибытия туриста в Россию он автоматически попадает в роуминг и подключается к одной из российских сотовых сетей. А дальше уже, как говорится, вопрос техники, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Победитель турнира определится по итогам 64 матчей, которые пройдут в 11 российских городах. За звание лучшей футбольной команды планеты поборются спортсмены 32 сборных.

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