2018-06-08T10:47:04+03:00
В мире

Макрон допустил подписание итогового документа G7 без США

Главной темой саммита «Большой семерки» в Квебеке становятся торгово-экономические разногласия с США
Денис СУХОВ
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Французский лидер Эммануэль МакронФранцузский лидер Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что итоговое соглашение саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке подпишут без участия США, если Вашингтон не пойдет навстречу партнерам.

В частности, от США ожидают уступок в торгово-экономческих вопросах, а также пересмотра позиций по «ядерной сделке» с Ираном и климатическому соглашению.

«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», - написал Макрон в своем Твиттер.

Помимо США в «Группу семи» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. По словам Макрона, уже сами по себе эти страны имеют особую значимость для мировой экономики.

«Эти шесть стран представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей, который являет собой настоящую международную силу», - подчеркнул французский лидер.

В своей пресс-конференции в Квебеке Макрон также подчеркнул, что мировые державы не допустят единоличной гегемонии в мировой экономике.

«Шесть стран G7 без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была», - отметил Макрон.

Саммит G7 в Квебеке пройдет 8-9 июня. В преддверии мероприятия Макрон провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой заявил о недопустимости торговой войны с США и раскритиковал протекционистские меры Вашингтона.

В ответ президент США Дональд Трамп напомнил партнерам, что их собственные «огромные пошлины» и немонетарные барьеры создают серьезные препятствия для американских товаров, а торговый профицит ЕС в торговле с США достигает $151 млрд в год.

Более того, в Белом доме заявили, что из-за явных противоречий между участниками саммита, Трамп покинет Канаду за несколько часов до конца мероприятия, пропустив сессию по изменению климата и окружающей среде.

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