Макрон допустил подписание итогового документа G7 без США
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что итоговое соглашение саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке подпишут без участия США, если Вашингтон не пойдет навстречу партнерам.
В частности, от США ожидают уступок в торгово-экономческих вопросах, а также пересмотра позиций по «ядерной сделке» с Ираном и климатическому соглашению.
«Президент США, возможно, не против изоляции — и мы также не против того, чтобы подписать соглашение шести стран», - написал Макрон в своем Твиттер.
Помимо США в «Группу семи» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. По словам Макрона, уже сами по себе эти страны имеют особую значимость для мировой экономики.
«Эти шесть стран представляют ценности, они сообща представляют рынок с весомой историей, который являет собой настоящую международную силу», - подчеркнул французский лидер.
В своей пресс-конференции в Квебеке Макрон также подчеркнул, что мировые державы не допустят единоличной гегемонии в мировой экономике.
«Шесть стран G7 без Соединенных Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была», - отметил Макрон.
Саммит G7 в Квебеке пройдет 8-9 июня. В преддверии мероприятия Макрон провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой заявил о недопустимости торговой войны с США и раскритиковал протекционистские меры Вашингтона.
В ответ президент США Дональд Трамп напомнил партнерам, что их собственные «огромные пошлины» и немонетарные барьеры создают серьезные препятствия для американских товаров, а торговый профицит ЕС в торговле с США достигает $151 млрд в год.
Более того, в Белом доме заявили, что из-за явных противоречий между участниками саммита, Трамп покинет Канаду за несколько часов до конца мероприятия, пропустив сессию по изменению климата и окружающей среде.