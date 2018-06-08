На встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае оркестр сыграл «Катюшу»

СЕГОДНЯ 11:08 2018-06-08T11:11:46+03:00

В ходе церемонии были также исполнены государственные гимны России и КНР [видео]

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Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал прибывшего с государственными визитом в Китай президента РФ Владимира Путина на площади перед Домом народных собраний в Пекине.

Владимир Путин прибыл на лимузине Mercedes к площади, где его ожидали Си Цзиньпин, почетный караул и военный оркестр. В начале церемонии лидеры поприветствовали китайскую делегацию, затем российскую.

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая сыграл государственные гимны России и Китая, русскую песню «Катюша» и другие композиции. После этого лидеры отправились на переговоры в сопровождении переводчиков.

Как сообщал сайт «КП», ранее Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. В Пекине российский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подпишут совместное заявление и пакет двусторонних документов, в том числе в сфере торговли, энергетики и космоса, защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того, 8-9 июня Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском Циндао.