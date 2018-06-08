2018-06-08T11:19:59+03:00
Общество

В России введут уголовную ответственность для "черных" кредиторов

В настоящее время в стране нелегально действуют более 1,3 тысячи финансовых организаций
Евгений ЧЕРНЕНКО
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За выдачу нелегальных кредитов можно будет отправиться за решетку на срок до шести летЗа выдачу нелегальных кредитов можно будет отправиться за решетку на срок до шести летФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России в отношении теневых контор и их владельцев, которые занимаются нелегальной выдачей потребительских кредитов и займов, предлагается ужесточить ответственность, вплоть до уголовной. С такой инициативой выступила Генпрокуратура РФ и Министерство финансов.

В частности, для начала надзорное ведомство предложило увеличить существующие штрафы через поправки в действующий административный кодекс (КоАП). Так, предлагается ввести наказание за нарушение, совершённое группой лиц и получении дохода в особо крупном размере до 6 млн рублей.

Кроме того, Генпрокуратура предложила обновить УК РФ и внести в него статью за повторную незаконную выдачу кредитов и займов. По которой теневые ростовщики будут караться реальным лишением свободы.

В свою очередь, Минфин предлагает дифференцированное наказание: штрафы до 3 млн рублей или лишение свободы до шести лет без права занимать определенные должности до пяти лет, сообщает газета «Известия».

Напомним, что в настоящее время КоАП предусматривает наказание за незаконную выдачу займов штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

К слову, по итогам первого квартала 2018 года в Российской Федерации нелегально предоставляли ссуды 1,3 тысячи организаций.

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