2018-06-08T11:32:08+03:00
Общество

Названы лучшие и худшие в мире аэропорты

На первом месте оказался аэропорт Хамад в Дохе, на последнем — воздушная гавань Кувейт
Екатерина БОЛГОВА
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Стали известны лучшие и худшие аэропорты в миреСтали известны лучшие и худшие аэропорты в миреФото: REUTERS
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Лучшие и худшие в мире аэропорты назвали эксперты сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию в случае задержки рейса. Учитывалось качество обслуживания, соблюдение расписание рейсов и отзывы пассажиров.

На первом месте оказался аэропорт Хамад в столице Катара Дохе, набрав 8,77 балла. Вторую строчку занял международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса в Афинах, получивший 8,69 балла. На третьей позиции - получивший 8,63 балла аэропорт столицы Японии.

Самым худшим был признан аэропорт Кувейт, занявший 141 место с 5,4 балла. Чуть больше баллов набрали лондонский Станстед (5,53 балла) и аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе (5,78).

Московский аэропорт Шереметьево оказался на 15-й строчке, Домодедово - на 130-й.

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