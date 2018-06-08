Названы лучшие и худшие в мире аэропорты

СЕГОДНЯ 11:31 2018-06-08T11:32:08+03:00

Стали известны лучшие и худшие аэропорты в мире Фото: REUTERS

На первом месте оказался аэропорт Хамад в Дохе, на последнем — воздушная гавань Кувейт

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Лучшие и худшие в мире аэропорты назвали эксперты сервиса AirHelp, который помогает пассажирам получить компенсацию в случае задержки рейса. Учитывалось качество обслуживания, соблюдение расписание рейсов и отзывы пассажиров.

На первом месте оказался аэропорт Хамад в столице Катара Дохе, набрав 8,77 балла. Вторую строчку занял международный аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса в Афинах, получивший 8,69 балла. На третьей позиции - получивший 8,63 балла аэропорт столицы Японии.

Самым худшим был признан аэропорт Кувейт, занявший 141 место с 5,4 балла. Чуть больше баллов набрали лондонский Станстед (5,53 балла) и аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе (5,78).

Московский аэропорт Шереметьево оказался на 15-й строчке, Домодедово - на 130-й.