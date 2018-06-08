Со следующего года россияне смогут оплачивать покупки по QR‐коду

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-08T12:00:42+03:00

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В России скоро появится специальное мобильное приложений, при помощи которого, введя QR-код, каждый желающий сможет совершать покупки в интернет-магазинах. Об этом рассказал источник, близкий к Центробанку.

В настоящее время заканчиваются последние настройки и тестирование приложения, которое было разработано программистами "Финтеха", ассоциации действующей при регуляторе.

Алгоритм совершения покупки следующий: приложение позволит создавать QR-код с привязанной к нему банковской картой. Считывать который можно с помощью телефона. Немаловажный факт: в процессе оплаты не будут вводиться данные карты. Что создаст дополнительную безопасность от утечки информации и сэкономит время.

Комментируя новаторство, большинство экспертов сошлись во мнении, что приложение станет стимулом для развития электронной коммерции, а оплата по QR-коду значимо потеснит на рынке онлайн-продаж электронные кошельки. В тоже время, в банках отметили, что новый способ оплаты будет более безопасным и удобным.

Мобильно приложение во всю заработает уже в 2019 году, ообщает газета "Известия".

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в скором времени в России появился сервис SelfieToPay, позволяющий оплачивать покупки с помощью селфи. Оплатить покупку по биометрическим данным можно в сетях общественного питания и кафе, где тестировали технологию. Главным условием фиксации сделки купли-продажи будет служить улыбка на фото.