СЕГОДНЯ 11:37 2018-06-08T11:37:15+03:00

НАТО и ЕС договорятся о расширенном партнерстве на саммите альянса в июле Фото: REUTERS

В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере военной логистики и кибербезопасности

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Руководство НАТО и лидеры Евросоюза подпишут новую декларацию о расширенном партнерстве на саммите альянса 11-12 июля. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

«На саммите в июле мы подпишем новую декларацию, чтобы продвинуть наше сотрудничество еще дальше», - заявил Столтенберг, открывая министерскую встречу, посвященную взаимодействию НАТО и ЕС.

Генсек напомнил, что первое такое соглашение было подписано в июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини пояснила, что речь идет о сотрудничестве в сфере военной логистики — упрощении процедур, необходимых для перемещения войск и техники по странам Евросоюза. Также соглашение касается вопросов кибербезопасности и миссии в Ираке, где ЕС помогает развитию сектора гражданской безопасности, подготавливая кадры для полиции и спецслужб.