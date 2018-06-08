2018-06-08T11:37:15+03:00
В мире

НАТО и ЕС договорятся о расширенном партнерстве на саммите альянса в июле

В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере военной логистики и кибербезопасности
Денис СУХОВ
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НАТО и ЕС договорятся о расширенном партнерстве на саммите альянса в июлеНАТО и ЕС договорятся о расширенном партнерстве на саммите альянса в июлеФото: REUTERS
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Руководство НАТО и лидеры Евросоюза подпишут новую декларацию о расширенном партнерстве на саммите альянса 11-12 июля. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

«На саммите в июле мы подпишем новую декларацию, чтобы продвинуть наше сотрудничество еще дальше», - заявил Столтенберг, открывая министерскую встречу, посвященную взаимодействию НАТО и ЕС.

Генсек напомнил, что первое такое соглашение было подписано в июле 2016 года на саммите альянса в Варшаве.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини пояснила, что речь идет о сотрудничестве в сфере военной логистики — упрощении процедур, необходимых для перемещения войск и техники по странам Евросоюза. Также соглашение касается вопросов кибербезопасности и миссии в Ираке, где ЕС помогает развитию сектора гражданской безопасности, подготавливая кадры для полиции и спецслужб.

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