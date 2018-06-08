В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Турции про Крым

СЕГОДНЯ 12:11 2018-06-08T12:11:31+03:00

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России

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Руководитель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про «аннексию» Крыма.

«Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — это своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию», — сказал Косачев.

Он отметил, что подобные высказывания не идут на пользу отношениям России и Турции, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не признает присоединение Крыма к России. При этом он раскритиковал европейские государства, которые «начали забывать про Крым».

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.