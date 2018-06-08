В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Турции про Крым
Руководитель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про «аннексию» Крыма.
«Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра — это своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию», — сказал Косачев.
Он отметил, что подобные высказывания не идут на пользу отношениям России и Турции, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не признает присоединение Крыма к России. При этом он раскритиковал европейские государства, которые «начали забывать про Крым».
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.