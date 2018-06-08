Шведские ученые создали аналог костного мозга
Группа швейцарских ученых из Базельского университета создала искусственный аналог костного мозга, который может производить стволовые клетки, как и настоящий. В своей разработке специалисты применили так называемые мезенхимальные клетки, которые соединили с особым каркасом в специальном биореакторе.
В результате, эти клетки «срослась» с искусственным каркасом и образовали синтетическую ткань. Аналог костного мозга начал активно функционировать и уже за три недели смог произвести стволовые клетки, которые принимают участие в образовании кровяных клеток, пишет сайт телеканала «Звезда».
По словам ученых, благодаря появлению нового материала у них теперь появится возможность моделировать болезни крови, в частности, речь идет о лейкемии. Кроме того, специалисты надеются узнать, каким искусственным образом можно будет восстановить поврежденный орган иммунной системы, передает телеканал «360».