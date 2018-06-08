2018-06-08T12:41:27+03:00
Общество

Личные публикации 14 миллионов пользователей Facebook по ошибке стали общедоступными

Специалисты устранили неполадки 22 мая, но изменить настройки уже размещенных публикаций получилось только через пять дней
Екатерина БОЛГОВА
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Facebook по ошибке сделала общедоступными данные 14 миллионов пользователейFacebook по ошибке сделала общедоступными данные 14 миллионов пользователейФото: REUTERS
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Личные публикации 14 миллионов пользователей Facebook стали общедоступными.

Как сообщило издание The Verge со ссылкой на официальных представителей компании, это произошло из-за программной ошибки. Настройки публикаций изменились на «публичные» с 18 по 27 мая.

Специалисты устранили неполадки 22 мая, но изменить настройки уже размещенных публикаций получилось только через пять дней. Пользователи, которые столкнулись с этой ошибкой, получат уведомления о произошедшем.

Напомним, в апреле 2018 года Facebook признала утечку личных сведений 90 миллионов пользователей. Сообщалось, что британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей соцсети для манипуляции общественным мнением. Эта информация могла быть использована во время избирательной кампании в США 2016 года и референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

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