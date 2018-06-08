Западные СМИ рассказали о мощи нового российского бомбардировщика

СЕГОДНЯ 13:03 2018-06-08T13:03:06+03:00

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Минобороны России создает мощнейший стратегический бомбардировщик, который, по замыслу производителей, к середине 2020-х годов заменит все имеющиеся в наличии самолеты подобного типа.

По информации некоторых американских СМИ, крылатая машина, которую создает компания «Туполев», получит название ПАК-ДА (Перспективный авиационный комплексе дальней авиации). И его серийный выпуск ожидается к 2028-2029 годам.

Западные журналисты, ссылаясь на собственные неназванные источники, уверяют, что пока функционал ПАК-ДА известен лишь приблизительно. Как вариант, он будет оснащен новыми версиями крылатых ракет Х-55СМ и Х-102, сообщает «Ридус».

Что до основного вооружения, то в качестве него выступят гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал». Авторы также приводят информацию из открытых источников. Согласно ей, ПАК-ДА будет 130-тонным гиперзвуковым самолетом с двумя двигателями, который сможет пролетать более 15 тысяч километров без дозаправки.

В Минобороны России данную информацию пока не подтвердили и не опровергли.