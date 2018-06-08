Росздравнадзор закрыл московскую клинику, в которой погибла пациентка при пластической операции

СЕГОДНЯ 13:02 2018-06-08T13:02:30+03:00

В Москве закрыли клинику, в которой умерла пациентка после пластической операции Фото: "КП" Архив

В учреждении выявлены грубые нарушения - у двух пластических хирургов нет подготовки в ординатуре по соответствующему профилю

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Росздравнадзор закрыл московскую клинику, где во время пластической операции погибла пациентка. По данным пресс-службы ведомства, в учреждении выявлены грубые нарушения - у двух пластических хирургов нет подготовки в ординатуре по соответствующему профилю. Один из этих специалистов проводил операцию по коррекции груди погибшей женщине.

"Медицинская помощь по профилю "пластическая хирургия" в ООО "Элит Клиник", в том числе, реконструктивные и эстетические пластические операции, выполняются в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в отсутствии круглосуточного наблюдения больных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Клиника закрыта с 7 мая. Комиссия также обнаружила факты несоблюдения стандартов оснащения подразделений клиники.

"Кроме того, в ООО "Элит Клиник" выявлены нарушения в организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, в ведении медицинской документации и при предоставлении платных медицинских услуг", - сообщили в Росздравнадзоре.

Результаты проверки ведомства направлены в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела, передает "Интерфакс".

Как сообщал сайт kp.ru, за последние 1,5 месяца после пластических операций в столичных частных клиниках погибли пять женщин. Шестой жертвой стала 29-летняя пациентка, которая умерла в конце мая после года, проведенного в коме, в которую она впала после операции по подтяжке груди.