На Украине продолжается эпидемия кори
Роспотребнадзор предупредил жителей России о том, что на Украине продолжается вспышка эпидемии кори. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует вакцинацию против заболевания перед планированием поездки.
Болезнь начала активно проявляться летом 2017 года, а её пик пришёлся на нынешний год. С начала 2018 на Украине корь диагностировали более чем у 18 тысяч человек, больше половины из которых - дети (около 11,8 тысяч человек). Из-за заболевания погибло 9 человек, из них 6 - это маленькие жители.
Причиной такой резкой волны заражения стал низкий охват прививками против кори в стране. Как считают специалисты ВОЗ, такая ситуация сложилась из-за того, что доступ к качественным медицинским услугам ограничен.
Отмечается, что в большей степени корь затронула Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Одесскую и Черновицкую области.
Из-за неблагополучной эпидемической ситуации, Роспотребнадзор усилил свою работу по иммунизации населения в приграничных территориях.
Напомним, что в марте 2018 года, бывший главный санитарный врач страны Генадий Онищенко опроверг слухи о том, что в Россию завезли корь.