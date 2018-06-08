2018-06-08T13:24:11+03:00
Общество

На Украине продолжается эпидемия кори

Роспотребнадзор рекомендует прививаться перед поездками в страну
Александра БУРОВА
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на УкраинеРоспотребнадзор предупредил о вспышке кори на УкраинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор предупредил жителей России о том, что на Украине продолжается вспышка эпидемии кори. В связи с этим ведомство настоятельно рекомендует вакцинацию против заболевания перед планированием поездки.

Болезнь начала активно проявляться летом 2017 года, а её пик пришёлся на нынешний год. С начала 2018 на Украине корь диагностировали более чем у 18 тысяч человек, больше половины из которых - дети (около 11,8 тысяч человек). Из-за заболевания погибло 9 человек, из них 6 - это маленькие жители.

Причиной такой резкой волны заражения стал низкий охват прививками против кори в стране. Как считают специалисты ВОЗ, такая ситуация сложилась из-за того, что доступ к качественным медицинским услугам ограничен.

Отмечается, что в большей степени корь затронула Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Одесскую и Черновицкую области.

Из-за неблагополучной эпидемической ситуации, Роспотребнадзор усилил свою работу по иммунизации населения в приграничных территориях.

Напомним, что в марте 2018 года, бывший главный санитарный врач страны Генадий Онищенко опроверг слухи о том, что в Россию завезли корь.

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