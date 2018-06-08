2018-06-08T13:30:17+03:00
Политика

Путин: Россия и Китай продолжат сотрудничество в сфере высоких технологий

Речь идет о совместной разработке дальнего магистрального самолета и нового тяжелого вертолета, уточнил президент РФ
Денис СУХОВ
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ФОТО Михаил Метцель/ТАССФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Россия и Китай продолжат сотрудничество в высокотехнологичных сферах, включая авиастроение. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«В ходе переговоров шла речь и сотрудничестве в сфере высоких технологий, имея в виду авиастроение, дальний магистральный самолет, а также новый тяжелый вертолет», - уточнил Путин.

Как сообщал ранее сайт «КП», ранее в пятницу российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых было подписано совместное заявление и пакет двусторонних соглашений, в том числе в сфере торговли, энергетики и космоса, защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того, 8-9 июня Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском Циндао.

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