Путин: Россия и Китай продолжат сотрудничество в сфере высоких технологий

СЕГОДНЯ 13:30 2018-06-08T13:30:17+03:00

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Россия и Китай продолжат сотрудничество в высокотехнологичных сферах, включая авиастроение. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«В ходе переговоров шла речь и сотрудничестве в сфере высоких технологий, имея в виду авиастроение, дальний магистральный самолет, а также новый тяжелый вертолет», - уточнил Путин.

Как сообщал ранее сайт «КП», ранее в пятницу российский лидер прибыл в Китай с государственным визитом. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых было подписано совместное заявление и пакет двусторонних соглашений, в том числе в сфере торговли, энергетики и космоса, защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того, 8-9 июня Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в китайском Циндао.