2018-06-08T13:53:54+03:00
Политика

В НАТО раскритиковали инцидент с "убийством" Бабченко

По мнению генсека Йенса Столтенберга, произошедший фарс подрывает доверие с СМИ
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Журналист Аркадий Бабченко был "убит" в Киеве 28 маяЖурналист Аркадий Бабченко был "убит" в Киеве 28 маяФото: REUTERS
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В руководстве НАТО скептично отнеслись к якобы тайной спецоперации украинских силовиков, в ходе которой российский журналист Аркадий Бабченко был «убит».

Так, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с инсценировкой ликвидации киллером Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ, и украинским в первую очередь.

«Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе», — отметил генсек НАТО.

В продолжении темы Столтенберг подчеркнул, что независимая и свободная пресса важна для демократии. И подрывать этот постулат губительно любому государству, сообщает РИА Новости.

30 мая стало известно, что Служба безопаности Украины инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, о котором стало известно днем ранее. Якобы для того, чтобы задержать предполагаемого киллера репортера. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» окрестила этот инцидент «жалким трюком». А в Международной организации журналистов назвали произошедшее «цирком» и призвали Бабченко уйти из профессии.

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