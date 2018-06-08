2018-06-08T13:50:35+03:00
Звезды

Аль Пачино снимется в новом фильме Квентина Тарантино

Премьера киноленты «Однажды в Голливуде» должна состояться в августе следующего года
Екатерина БОЛГОВА
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Аль ПачиноАль ПачиноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудский актер Аль Пачино сыграет в новом фильме режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

Кинолента посвящена событиям, произошедшим в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. Главные герои картины - бывшая звезда телевизионных вестернов Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. Эти сыграют Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт.

Аль Пачино исполнит роль агента Далтона по имени Марвин Шварц. Это будет первый опыт сотрудничества Пачино и Тарантино, а вот ДиКаприо и Питт уже снимались у этого режиссера. Об этом сообщил журнал Variety в четверг, 7 июня.

Премьера фильма "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино должна состояться в августе 2019 года. В картине также примут участие Марго Робби, Дакота Фаннинг, Эмиль Хирш, Люк Перри, Николас Хэммонд, Дэмиэн Льюис, Клифтон Коллинз-мл. и Кит Джефферсон.

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