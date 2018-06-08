Глава МИД ФРГ: Евросоюз более не может безоговорочно полагаться на США

СЕГОДНЯ 14:02 2018-06-08T14:02:04+03:00

Хайко Маас отметил, что между Европой и Вашингтоном существуют серьезные разногласия, которые нельзя более замалчивать

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США остаются главным союзником Евросоюза, однако существующие разногласия с американской стороной не позволяют всецело положиться на нынешнюю администрацию в Вашингтоне.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось», - подчеркнул Маас.

По словам министра, «за пределами Европы» США по-прежнему остаются самым близким партнером ЕС, однако существуют «разногласия, которые мы больше не можем замалчивать». К таковым Маас отнес выход Вашингтона из соглашения по климату, отказ от «ядерной сделки» с Ираном и введение односторонних заградительных пошлин.

Продолжая в том же духе, глава МИД ФРГ раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за то, что последний проводит курс, ставящий США выше других стран.

«Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее», - добавил министр, подчеркнув, что Трамп «сознательно» проводит такую политику.

Напомним, в последнее время отношения между ЕС и США осложнились на фоне взаимных торговых претензий, усилившихся после решения Трампа ввести заградительные пошлины на импортные сталь и алюминий.

Кроме того, 8 мая американский президент объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Решение вызвало критику со стороны европейских партнеров США, которые условились сохранять соглашение в силе до тех пор, пока его придерживается Тегеран.

Еще летом прошлого года Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату. Формально документ рассчитан на борьбу с выбросами парниковых газов и изменением климата, однако «лидер свободного мира» уверен, что договор был особенно несправедлив и суров по отношению именно к американской промышленности.