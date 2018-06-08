2018-06-08T14:22:08+03:00
Политика

Путин первым из глав государств получил орден Дружбы Китая

Речь идет о высшей государственной награде КНР
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир ПутинПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 8 июня, председатель КНР Си Цзиньпин вручил президенту России Владимиру Путину, который в настоящее время находится в Поднебесной с государственным визитом, орден Дружбы Китайской Народной Республики. Таким образом, российский лидер стал первым из глав государств, получившим эту высшую госнаграду Китая.

Причем в ходе церемонии награждения Цзиньпин назвал Путина «основателем нынешних китайско-российских отношений» и своим «самым хорошим и близким другом».

«Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне. Начиная с 2000 года, президент Путин 19 раз приезжал в Китай с официальным визитом или для участия в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в нашей стране», - цитирует председателя КНР «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу российский и китайский лидеры провели переговоры. По итогам состоявшейся встречи было принято заявление, из которого следует, что стороны договорились «наращивать взаимную поддержку и содействие в международных делах», а также «углублять стратегическое взаимодействие».

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