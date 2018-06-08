Президент Аргентины сообщил, при каких условиях он приедет на финал ЧМ-2018
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что приедет на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию, если до этой стадии турнира дойдет сборная его страны.
Как сообщил посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио, Макри не сможет присутствовать в начале чемпионата из-за занятости. По его словам, на матчи турнира приедут больше 20 тысяч аргентинских болельщиков, а к концу мундиаля их число может достигнуть 30 тысяч человек.
«Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку видели, как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций. Уверены, что никаких проблем не возникнет», — сказал Лагорио.
Он отметил, что на чемпионате побывает глава департамента безопасности Федерации футбола Аргентины, передает RT.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.