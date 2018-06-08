СЕГОДНЯ 14:39 2018-06-08T14:43:03+03:00

Опрос: Каждый десятый россиянин уверен в победе национальной сборной на ЧМ-2018

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Около 11% россиян верят, что национальная сборная добудет победу на Чемпионате мира по футболу-2018. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 20% участников опроса уверены, что российские футболисты выйдут в 1/8 финала, 14% ожидают увидеть команду в полуфинале, а 6% - в финале. Около 19% респондентов считают, что национальная сборная не сможет выйти из группы.

Согласно материалам исследования, 79% россиян будут поддерживать на турнире национальную команду. Кроме того, болельщики с интересом будут наблюдать за матчами сборных Бразилии и Германии (по 15%), а также Испании (9%).

Трансляций матчей ЧМ-2018 с нетерпением ждут 52% опрошенных, 20% из которых намерены посмотреть почти все игры, а 32% - только матчи с участием российской сборной.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В групповом этапе сборной РФ предстоят игры с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).